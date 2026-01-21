藤川球児監督率いる阪神タイガースから藤川監督の母校、高知商業高校に素敵なプレゼントが届きました。球団から届いたのは2025年、藤川球児監督率いる阪神タイガースのセ・リーグ制覇を記念したパネルとサイン入りの帽子です。1月21日、藤川監督の母校、高知商業高校でお披露目がおこなわれました。生徒や藤川監督の高校時代の恩師で選手当時に監督だった正木陽さんが出席し、藤川監督の偉業達成を喜んでいまし