衆議院選挙と同じ2月8日に投開票される高知県議会・高知市選挙区の補欠選挙に向けて1月21日、高知県庁で立候補予定者への説明会が開かれました。これまでのところ新人3人が出馬の準備を進めています。高知県議会議員の高知市選挙区は、定数が15人です。1月に入り、前の議員2人が任期途中に辞職して欠員となったため、公職選挙法により補欠選挙がおこなわれます。21日午前、県庁で立候補予定者説明会が開かれ、立候補の準備を進めて