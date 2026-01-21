中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京1月21日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は21日の記者会見で、英国政府が20日に在英中国大使館の新館計画承認を発表したことについて、在外公館の建設を支持し、便宜を供与することは、ホスト国の国際的義務だとの認識を示した。その上で、在英中国大使館の新館は質の高い設計計画に基づくもので、申請から認可までのプロセスは、国際的な外交慣行や現地