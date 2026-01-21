河南省商丘市にある新エネ車メーカーの組立工場で働く作業員。（２０２５年１２月１２日撮影、商丘＝新華社配信／李恒）【新華社北京1月21日】中国工業・情報化部の張雲明（ちょう・うんめい）副部長は21日、国務院新聞（報道）弁公室が開いた記者会見で、工業・情報化分野は2025年、国内総生産（GDP）成長への寄与が4割を超え、経済全体を下支えする役割を果たしたと指摘した。張氏によると、25年の一定規模（主要事業の年間