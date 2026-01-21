安倍元総理を銃撃して殺害した罪などに問われている山上徹也被告（45）に奈良地裁が無期懲役の判決を言い渡したことを受けて、旧統一教会の被害救済に当たる弁護士の団体が記者会見を開き、「罪を全て山上被告に背負わせるのが妥当なのか考える必要がある」と訴えました。山上徹也被告は2022年7月、奈良市で街頭演説を行っていた安倍晋三元総理（当時67）を手製のパイプ銃で銃撃して殺害した罪などに問われ、奈良地裁はきょう、山