きょう未明、宇都宮市で下草が焼ける火事が2件ありました。市内では18日にも同様の火事が6件発生していて、警察は放火の可能性もあるとみて捜査しています。きょう午前4時すぎ、宇都宮市下砥上町の雑木林で「火が出ている」と新聞配達員から119番通報がありました。警察によりますと、道路脇の木や下草が燃えていて、火はおよそ30分後に消し止められました。また、この場所から道路沿いにおよそ200メートル離れた場所の下草も焦げ