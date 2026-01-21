演説中の安倍元総理を銃撃し、殺害した罪などに問われていた山上徹也被告（45）に、奈良地裁は求刑通り、無期懲役を言い渡しました。田中伸一 裁判長「主文、被告人を無期懲役に処する」判決を山上徹也被告（45）は前で両手を組み、静かに下を向いて聞いていました。2022年7月、奈良市で参議院選挙の応援演説をしていた安倍晋三元総理が銃で撃たれ、殺害されました。白昼堂々、凶行に及んだ山上被告。犯行に用いたのは手製の