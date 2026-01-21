J3のFC大阪が21日、大阪市内で新体制発表会を行い、百年構想リーグで着用する新ユニホームと新加入選手16人をお披露目した。新ユニホームは昨季に続いてコシノジュンコ氏がデザイン。水の都・大阪をイメージして縦縞のウェーブは水のゆらめき、波紋をイメージしている。チームを勝利へと導く力強さを白とグレーのグラデーションと水色のコントラストで表現。コシノジュンコ氏のデザインコンセプトである“対極”を表した。壇