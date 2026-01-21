いわき信用組合（福島県いわき市）の不正融資問題を巡り、東北財務局は２１日、同信組と元役員らを福島県警に刑事告発したと発表した。立ち入り検査で虚偽の説明をしたなどとして、「協同組合による金融事業に関する法律」に違反した疑いがあると判断。県警は同日、告発状を受理した。いわき信組は２０２４年１１月、旧経営陣が実体のない企業を通じた迂回（うかい）融資や不正融資を行っていたと公表。東北財務局が報告徴求命