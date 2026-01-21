夜空を舞う緑の帯。ヨーロッパ各地で観測されたオーロラが20日夜、日本でも観測されました。その美しさの一方で、さまざまな影響が心配される事態となっています。夜空を染める赤と緑の光は、イギリス北部スコットランドでカメラに収められたオーロラです。また、グリーンランドでは緑の光が円を描くように揺らめき、カナダでは空全体が幻想的な光に包まれました。19日夜から20日未明にかけて、ドイツ、フランスなど、ヨーロッパの