佐川急便は、各地で予想される大雪により、交通規制やフェリーの欠航などの見込みがあるとして、全国的に荷物の発着が遅れる可能性があると発表しました。また、ヤマト運輸ではすでに北海道の一部地域で配達の遅れが生じているということです。そのほか、北陸・信越地方、京都府の一部地域、青森県、秋田県、岩手県発着の荷物が大幅に遅れる可能性があります。日本郵便は、北海道発着の一部の郵便物やゆうパックなどについて、1日