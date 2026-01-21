鳴らないはずの公衆電話が鳴り出した。慌てて逃げ出そうとしてその先に見たものは…!?【漫画】あの世につながるという噂のある公衆電話、かけてみると？怪談番組やホラー特集、背筋が冷える話--。なかでも実話をもとにした怪談は、「もしかしたら自分にも起こるかもしれない」という現実感が、想像以上の恐怖を呼び起こす。今回は、漫画家・しろやぎ秋吾さん(@siroyagishugo)が、フォロワーから寄せられた体験談を漫画化したホラー