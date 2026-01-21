午前9時頃の岐阜県高山市、宮川朝市や古い町並みでは細かな雪が舞っていました。岐阜県山間部など、東海地方の各地で最長寒波への備えが必要です。 【写真を見る】“大雪”に備えて必要なものは？手軽に装着できる布製タイヤチェーンやタイヤに吹き付けるスプレーなど… 事前準備しておくといい雪グッズは？ （松本道弥アナウンサー）「ホームセンターの入り口前には、スタッドレスタイヤや融雪剤