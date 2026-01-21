中国外交部の郭嘉昆（グオ・ジアクン）報道官は21日の定例記者会見で、中国が日本へのジャイアントパンダ貸与を延長するかどうかについての質問に答えた際、「中日間の関連協定に基づき、東京上野動物園で飼育されているパンダの「シャオシャオ（暁暁）」と「レイレイ（蕾蕾）」は予定通り2月までに中国に返還される。詳細については中国側の担当当局に問い合わせてほしい。日本では大勢のパンダファンがいることを承知している。