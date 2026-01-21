中国メディアの新華社通信は21日、中国に2番目の「経済規模5兆元都市」が誕生したことを報じた。北京市統計局の同日の発表によると、2025年の市の域内総生産（GDP）は前年比5．4％増の5兆2073億4000万元（約118兆2000億円）に上った。中国で経済規模が5兆元（約113兆5000億円）を超えるのは、上海市に続く2都市目という。また、25年の北京経済の推移について詳細を伝える別の中国メディアによると、産業別では第1次産業の付加価値