教員グループによる児童盗撮事件で、メンバーの1人がきょうの初公判で「盗撮が癖になっていた」と話しました。 【写真を見る】｢盗撮が癖になっていた｣ 教員グループの盗撮画像共有事件 メンバーの石川勝也被告（28）初公判で起訴内容を認め謝罪 起訴状などによりますと、神奈川県の小学校元教員・石川勝也被告（28）はおととし、勤務先の小学校の教室で9歳と11歳の女子児童3人の下着を盗撮し、画像や動