国務院報道弁公室が1月21日に開いた記者会見で、2025年の工業と情報化の発展成果に関する状況が紹介されました。それによると、良質企業のイノベーション能力や成長段階に応じた育成を強化し、専精特新（専門化・精密化・特徴化・新規性）を備えた中小企業を累計で14万社以上育成し、有効期間内のハイテク企業は50万4000社に達したことが明らかになりました。2025年の規模以上の工業専精特新「小巨人」企業の付加価値額は前年比9％