言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、食欲をそそる色の表現から少しドキッとするような言葉まで、幅広いジャンルから出題します。4つすべてがつながる瞬間の快感を味わってください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□つきまん□□□□ねいろふ□□ヒント：「森のドラマー」とも呼ばれるあの鳥の名前です答えを見る↓↓↓↓↓正解：きつ