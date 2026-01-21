三重県内は、強い寒気の影響で21日夜遅くから22日にかけて雪が降り、平野部でも積雪が予想されます。とくに北部と伊賀は警報級の大雪となる可能性があり、大雪や路面の凍結による交通障害に注意警戒が必要です。日本付近は、今週末にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込みです。そして、21日夜から22日にかけては東海地方の上空に強い寒気が流れ込むため、三重県内各地で雪が降り、北中部を中心に平野部でも雪が積もり、この冬一番