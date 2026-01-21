賛否が分かれるなか、まもなく14年ぶりに原子炉が稼働します。 東京電力は、柏崎刈羽原発6号機をまもなく午後7時ごろに再稼働すると発表しました。政府による再稼働要請から約2年。ひとつの区切りを迎えますが、福島第一原発事故のあと初の再稼働となるだけに懸念の声はいまも尽きません。 東京電力担当者 「原子炉起動、制御棒引き抜き。この後午後7時ごろ目途(もくと)で進める。」 制御棒の警報トラブルによる再稼働延