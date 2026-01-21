2025年10月下旬から12月中旬の間に、静岡県熱海市に住む女性が、SNSで知り合った相手から、現金計約2400万円をだまし取られる詐欺事件がありました。 被害に遭ったのは熱海市に住む60代の会社員の女性です。 警察の調べによりますと、女性は、2025年10月下旬に、SNSのフェイスブックを通じて知り合った相手から、「私が推奨した銘柄は30パーセントの利益を達成した」、「私が紹介している銘柄は綿密な調査を行った上で紹介