米ドルの紙幣上昇を続ける長期金利と対照的に外国為替相場の円安ドル高傾向が止まらない。米国では連邦準備制度理事会（FRB）が利下げしており、日米の金利差縮小で円高に振れてもおかしくない局面だが、財政悪化への根強い懸念が「円売り」を招いている。日銀は物価が上振れるリスクへの警戒を強めている。21日の国債市場で長期金利の終値は2.285％となり、高市早苗首相の自民党総裁就任直前の昨年10月3日から0.6％超上げた。