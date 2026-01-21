栃木・宇都宮市で、また雑木林などが焼ける不審火がありました。21日午前4時過ぎ、宇都宮市下砥上町の雑木林で、「火が出ている」と通報がありました。警察によりますと、雑木林のほか、約200メートル離れた下草も焼けたということです。宇都宮市内では18日にも雑木林などが焼ける不審火が9件相次いでいました。警察は、今回の現場も火の気がなかったことから、一連の不審火と関連があるとみて捜査しています。