ネイリスト殺害事件の容疑者逮捕について記者会見する茨城県警の坂井誠刑事部長＝21日午後、水戸署小松本遥さん（31）は殺害される4日前の昨年12月27日、水戸署に匿名で電話し、元交際相手のストーカーに関する相談窓口が何課か問い合わせていた。茨城県警は「切迫性が感じられず、当日中に来署すると考えた」という。小松本さんは署を訪れなかったが、県警は折り返し電話をしなかった。警察は結果的に、またも訴えを事件防止に