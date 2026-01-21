JR東日本新潟支社は1月21日、23日(金)の特急しらゆきの運休区間が変更になったと発表しました。JPCZ(日本海寒帯気団収束帯)の影響による大雪が見込まれるため、1月22日(木)、23日(金)は在来線で運転の取り止め・運休が発生します。 ■1月22日の計画運休 【上越線】水上駅～小出駅 大雪が見込まれるため、始発から12時頃まで上下線で運転を取り止めます。 ※北越急行線の列車を含みます。小出駅～長岡駅 大雪が見込