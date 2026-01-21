岐阜県は21日、関市の鶏農場で高病原性鳥インフルエンザの疑いがある事例が発生したと発表した。遺伝子検査で陽性が確認されれば、今季、全国17例目。陽性の場合、飼育する肉用鶏約2万羽を殺処分する予定だという。