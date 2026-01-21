安青錦（右）が下手投げで伯乃富士を下す＝両国国技館大相撲初場所11日目（21日・両国国技館）新大関安青錦は伯乃富士を下手投げで退け、2敗を守った。平幕の熱海富士、阿炎も9勝目を挙げ、3人がトップで並んだ。両横綱は豊昇龍が関脇高安にとったりで逆転し、勝ち越し。大の里は関脇霧島を寄り切り、4日ぶりの白星となる7勝目を挙げた。霧島は3敗、高安と大関琴桜は4敗に後退した。トップを1差で追うのは豊昇龍、霧島、獅司、