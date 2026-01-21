スマホの普及などで活字離れが進み出版不況が叫ばれる今、ある本が異例の大ヒットを記録しています。多くの書籍が並ぶ中、ひときわ目立つところに置かれていたのは、その名も「マイブック」。日本語で「自分の本」です。一番の特徴はその中身にありました。ページが白紙になっていて、日付と曜日だけが書かれています。1日1ページずつ、日付と曜日だけが印字された空白のページが1年・365日分続いています。どのように使うかは自由