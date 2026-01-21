２５年の天皇賞・春（Ｇ１）を制したヘデントール（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ルーラーシップ）が、次走は２月１５日の京都記念（Ｇ２、芝２２００メートル）を目標とすることが分かった。キャロットクラブが１月２１日、公式ホームページで発表した。同馬は５月の天皇賞・春でＧ１初制覇を果たした後、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整が進められ、１月９日に美浦トレーニングセンターに帰厩している。なお、