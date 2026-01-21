テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が14日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜28:30)に出演。アニメ声優初挑戦の裏話を語った。佐久間宣行氏○テレビアニメ『正反対な君と僕』で声優に挑戦する佐久間宣行氏MBS・TBS系で放送中のほかABEMA・Prime Videoでも配信中のテレビアニメ『正反対な君と僕』で、主人公の担任の先生役を演じる佐久間氏。元々、原作の大ファンだった