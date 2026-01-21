いまの場所にたどり着くまでに、どんな選択があったのか――。この連載では、道を切り開き始めた次代の担い手たちに、歩んできた決断の背景と、その先に見据える未来を聞いていく。それぞれの選択がどのように現在をつくり、次の挑戦へつながっていくのかを、記録していく試みだ。本稿で話を聞いたのは、お笑いコンビ ドンデコルテ。NSC東京校14期生の渡辺銀次さんは1985年8月2日生まれ(山口県出身)、19期生の小橋共作さんは1989年