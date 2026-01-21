¥í¥Ü¥Ã¥ÈÅ¸¤ÇNTT¼ÒÄ¹¤Î»Ñ 2025Ç¯12·î£µÆü¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö2025 ¹ñºÝ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÅ¸¡×¡£²ñ¾ì¤Ë¤¢¤ë¿ÍÊª¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£NTT¼ÒÄ¹¤ÎÅçÅÄÌÀ»á¤À¡£Æ±»á¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢ー¥à¤¬ÃÊ¥Üー¥ëÈ¢¤ò¼¡¡¹¤È¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢·ä´Ö¤Ê¤¯¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Î¾å¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤òºÜ¤»¤¿AGV¡ÊÌµ¿ÍÈÂÁ÷¼Ö¡Ë¤¬½êÄê¤Î¾ì½ê¤Ë±¿¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¸÷·Ê¤òÁ°¤ËÅçÅÄ»á¤Ï2¿Í¤ÎÃËÀ­¤«¤é¤ÎÀâ