母校に贈呈された水原茂さん・三原脩さんの功績を記した「拓本」 香川が生んだ昭和のプロ野球界のレジェンド、水原茂さんと三原脩さんの功績を記した「拓本」がそれぞれの母校に贈呈されました。 この拓本は高松市中央公園にある2人の銅像の台座に刻まれた石碑の文字を墨に写し取ったものです。 水原さんは高松商業から慶応大へ、三原さんは旧制高松中学、現在の高松高校から早稲田大に進みました。 その後、プロ