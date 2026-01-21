YOSHIKI、『進撃の巨人』声優・梶裕貴と生対談 YOSHIKIが、日本時間1月25日19時より米・ロサンゼルスから緊急帰国し、自身の公式配信チャンネル「YOSHIKI CHANNEL」で、『進撃の巨人』エレン・イェーガー役で知られる声優・梶裕貴をゲストに迎え、東京都内から生対談を実施する。本配信は、ニコニコチャンネル（日本）およびYouTube Channelメンバーシップ（日本を含む全世界）で生放送される。梶裕貴は、サウジア