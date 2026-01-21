東京時間17:32現在 香港ハンセン指数 26585.06（+97.55+0.37%） 中国上海総合指数 4116.94（+3.29+0.08%） 台湾加権指数 31246.37（-513.62-1.62%） 韓国総合株価指数 4909.93（+24.18+0.49%） 豪ＡＳＸ２００指数 8782.87（-32.98-0.37%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82095.13（-85.34-0.10%） ２１日のアジア太株は、まちまち。前日の米国株の大幅安を受けて、中国本土株を除くと