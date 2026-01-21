ユーロ圏１０年債利回り格差仏６６ｂｐと小幅に縮小 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:13時点）（%） ドイツ2.84 フランス3.499（+66） イタリア3.477（+64） スペイン3.23（+39） オランダ2.926（+9） ギリシャ3.475（+64） ポルトガル3.222（+38） ベルギー3.411（+57） オーストリア3.062（+22） アイルランド3.142（+30）