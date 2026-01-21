1月27日公示、2月8日に投開票が行われる衆議院選挙を前に1月21日、高知県庁で立候補予定者説明会が行われました。説明会には既に立候補を表明している陣営や政党関係者などが出席しました。説明会では、県選挙管理委員会の 田中庄司委員長が「各種届出や選挙運動を適正に行ってもらいたい」と挨拶した後、職員が提出書類や選挙運動の注意事項について詳しく説明しました。衆議院選挙は1月27日公示、2月8日に投開票が行われる予定で