１６日、烏江・龔灘観光リゾート区の風景。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶1月21日】中国重慶市酉陽（ゆうよう）トゥチャ族ミャオ族自治県西部に位置する烏江・龔灘観光リゾート区は、烏江と阿蓬江に囲まれた緑豊かな地で、龔灘古鎮と烏江風景名勝区を有している。１６日、龔灘古鎮の通りを歩く観光客。（重慶＝新華社記者／唐奕）リゾート区では近年、歴史文化や自然景観を生