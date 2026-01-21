NEXCO東日本は、21日、午後3時現在の大雪の影響による予防的通行止めの予定について発表しました。21日午後8時から、北陸自動車道の朝日IC〜三条燕IC、関越自動車道の六日町IC〜長岡JCT、上信越自動車道の長野IC〜上越JCTで、予防的通行止めを実施する予定としています。北陸自動車道に関しては、このほかNEXCO中日本が、21日午後6時から砺波IC〜朝日ICで予防的通行止めを開始しました。