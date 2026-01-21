安倍元首相を銃撃し殺害した罪などに問われていた山上徹也被告に対し、奈良地裁は無期懲役を言い渡しました。山上徹也被告は、4年前、奈良市で安倍晋三元首相を手製の銃で撃ち、殺害した罪などに問われていました。裁判の大きな争点は、母親の旧統一教会への多額の献金が事件に与えた影響でしたが、21日の判決で奈良地裁は、「生い立ちについて不遇な側面が大きい」とする一方で、「殺人という行為に至ることには大きな飛躍がある