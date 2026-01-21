急転直下の選挙で自治体の準備が間に合いません。衆議院議員選挙が迫る中、大分県内ほとんどの自治体で投票所の入場整理券が公示日までに届かない見込みであることがわかりました。 21日、大分市選挙管理委員会は1月27日に公示される衆院選について投票所の入場整理券が公示日までに届かない見込みだと発表しました。 入場整理券には投票所の場所や期日前投票の期間、投票日などが記載されていますが先日の解散発表まで選挙の日