松竹は21日、東京・歌舞伎座「猿若祭二月大歌舞伎」に出演を予定していた中村鶴松の休演、配役変更を発表した。【写真】『雨乞狐』配役変更中村鶴松→中村勘九郎、中村七之助「2月1日（日）に初日を迎えます 歌舞伎座『猿若祭二月大歌舞伎』に出演を予定しておりました中村鶴松におきましては、本日、本人の所属事務所より、当面の間、謹慎させたい旨の申し入れがございました」と説明し、「弊社といたしましても、経緯など