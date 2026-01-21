2月8日に投開票が行われる衆議院選挙を巡っては20日、国民民主党も大分1区に候補者の擁立を決めました。 国民民主の支援組織である連合大分はこれまでの選挙で同じ1区の無所属の現職に推薦を出していて難しい対応を迫られています。 21日の会議でも結論は出ませんでした。 国民民主党県連は20日、緊急の会議を開き、40代の男性を大分1区に擁立することを決めました。 男性は元地方議員で、党の公募に応募していたということで