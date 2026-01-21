１８日未明に東京・西浅草のケバブ店のドアを蹴って破損させたとして、建造物損壊の疑いで警視庁蔵前署に現行犯逮捕された歌舞伎俳優の中村鶴松（本名・清水大希）が、当面の間謹慎することが２１日、所属事務所から発表された。また、２月に予定されていた初代中村舞鶴（まいづる）襲名は見送られることも分かった。鶴松は１８日未明、酒に酔った状態で西浅草のケバブ店を訪れ、従業員とトラブルになり、ドアを蹴って破損させ