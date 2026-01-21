2月8日に東京・国立代々木競技場第2体育館で開催される「K−1ワールドGP2026〜90キロ以下級世界最強決定トーナメント〜」のK−1ワールドGPスーパー・バンタム級タイトルマッチ3分3R・延長1Rで王者・金子晃大（28＝K−1ジム自由ケ丘/FROGGYM）に挑戦する大久保琉唯（21＝K−1ジム・ウルフTEAMASTER）が、インタビューに応じた。大久保は、24年に開催された55キロ以下級世界最強決定トーナメント準決勝で玖村将史から判定