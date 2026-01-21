衆院選の公約を発表する共産党の田村委員長＝21日午後、国会共産党は21日、衆院選の公約を発表した。消費税を直ちに5％に減税し、将来的に廃止を目指すとした。最低賃金の時給1700円への引き上げも主張。減税に必要な財源は大企業や富裕層に応分負担を求めるとした。軍事費の大増額に反対し、非核三原則の見直しに反対。核兵器禁止条約への参加を政府に求めた。安全保障関連法を廃止し、安保関連3文書を撤回させるとした。外