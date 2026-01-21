大相撲初場所１１日目（２１日・両国国技館）――トップの２敗勢は、大関安青錦が伯乃富士を下手投げで下し、熱海富士は藤ノ川を力強く寄り切り、阿炎は獅司との２敗対決を突き落としで制し、この３人が先頭で並んだ。横綱大の里は関脇霧島を寄り切り、連敗を３で止め７勝。霧島は３敗に後退した。横綱豊昇龍は関脇高安との３敗対決をとったりで制して勝ち越した。元大関で再入幕の朝乃山が３敗で勝ち越し。平幕欧勝海も勝