公式YouTubeで健康上の理由から議員辞職を表明した、れいわ新選組・山本太郎代表が21日の会見で決断の背景を語った。【映像】「天に召されたらごめんなさいね」→笑顔に（実際の様子）記者からの質問は1問目から率直なものだった。記者は「闘病中の国会議員が辞職をしなかった例もある。れいわ新選組は当事者が国会で活動することの意義を示してきた政党で、休みながら働く、闘病しながら働くという当事者のモデルも示すこと