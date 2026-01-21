浪曲漫才トリオ「フラワーショウ」の華ゆり（はな・ゆり、本名・望月百合子＝もちづき・ゆりこ）さんが、18日午前4時29分、悪性リンパ腫のため大阪市内の病院で亡くなった。80歳だった。所属の松竹芸能が21日、発表した。同社は「葬儀はご遺族のご意向により、近親者のみで家族葬にて執り行われましたことを併せてご報告申し上げます」とした。華さんは、「べんきょうしまっせ…」「ホンマ〜かいな、そうかいな〜」などのフレーズ