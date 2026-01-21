赤坂アカ×横槍メンゴ原作のTVアニメ『【推しの子】』第3期がスタートした。第2期で描かれた「2.5次元舞台編」、「プライベート編」を経て、物語はついに「中堅編」へと突入。アクアとルビーは、芸能界での新人としての洗礼を終え、“個の力”を問われるフェーズに差し掛かっている。復讐が終わったとして未来に歩み出そうとするアクア、真実に近づいたことで対照的に復讐の念に駆られるルビー…